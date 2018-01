Controlli in tutta la provincia di Messina: denunciate 11 persone

2 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Denunciate 11 persone per reati di diverso tipo avvenuti tra Barcellona Pozzo di Gotto, Merì, Terme Vigliatore e Falcone.

Durante la festa patronale di San Sebastiano, tenutasi nel fine settimana appena trascorso, i militari hanno svolto un controllo a tappeto del territorio per reprimere reati contro il patrimonio e garantire maggiore sicurezza nelle strade.

Due persone sono state denunciate per furto aggravato, una per danneggiamento su diversi veicoli in sosta e due persone, note già alle forze dell’ordine, sono state deferite per ricettazione di veicoli a motore.

Tra i vari stand della festa è stato anche beccato un uomo in possesso di una chiave alterata, verosimilmente, per compiere atti fraudolenti.

A Terme Vigliatore è stata denunciata una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sono stati segnalati alla Prefettura di Messina 3 assuntori: la sostanza sequestrata era marijuana del peso complessivo di 10 grammi.

Deferite in stato di libertà quattro persone per guida sotto effetto di sostanze alcoliche, trovate con un tasso alcol emico superiore al limite consentito.

Il servizio ha, infine, consentito di controllare 120 persone, 40 veicoli, con il ritiro di 7 patenti di guida ed il fermo amministrativo di 2 veicoli per mancanza della copertura assicurativa.

(74)