Carro attrezzi in azione, sequestri di merce e prostituzione: notte di blitz a Messina

Notte di blitz a Messina. Nel mirino della Polizia Municipale sono finiti gli automobilisti indisciplinati ed i venditori abusivi. Carro attrezzi in azione lungo la via Cesare Battisti, dove sono state rimosse diverse auto parcheggiate in doppia fila e davanti ai cassonetti, bloccando di fatto la circolazione.

Effettuato anche un sequestro di merce ai venditori ambulanti abusivi in Piazza Giovanni d’Austria che, dopo Piazza Duomo, è uno dei luoghi che, soprattutto nel weekend, si trasforma in un mercatino a cielo aperto.

Blitz anti-prostituzione, infine, nei pressi della Casa del Portuale dove sono scattate diverse multe.

