Bus ATM prende fuoco sull’autostrada A20 Messina – Palermo

Momenti di paura poco fa sull’autostrada A20 Messina – Palermo, dopo la galleria Telegrafo. Un bus ATM ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Palermo. Per fortuna in quel momento sul mezo era presente soltanto l’autista che è riuscito ad uscire dall’abitacolo senza riportare conseguenze. Il bus, infatti, era in quel momento fuori servizio.

Le fiamme si sono sprigionate dalla parte posteriore del mezzo, sollevanto in cielo una nube di fumo nero. Ancora da confermare le cause che hanno portato all’incendio. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale e naturalmente i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme.

Il traffico sulla Messina – Palermo ha subito dei rallentamenti: in questo momento si registrano lunghe code ma la non è stata disposta la chiusura del tratto.

