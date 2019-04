Brutto incidente sulla A18 Messina – Catania: auto in fiamme allo svincolo di Giardini Naxos

128 Condivisioni Facebook Twitter

Ennesimo incidente sull’autostrada Messina Catania. All’altezza dello svincolo di Giardini Naxos due auto si sono scontrate ed uno dei veicoli ha preso fuoco. Secondo le prime indiscrezioni, ancora da confermare, ci sarebbero dei feriti. Da chiarire anche la dinamica dell’incidente che ha causato il blocco del traffico sia in direzione Catania che in direzione Messina. Il tratto della A 18 in cui è avvenuto il grave incidente, infatti, è a doppio senso di circolazione.

Sul post in questo momento i Vigili del Fuoco e gli uomini del 118.

(1001)