Bomba esplode in pieno centro. Paura a Santa Teresa di Riva

Erano circa le 22:30 quando una bomba è esplosa in pieno centro a Santa Teresa di Riva. L’ordigno è stato posizionato davanti al negozio Primigi Store di via Regina Margherita e ne ha danneggiato la vetrina blindata. In frantumi, invece, i vetri di un’auto parcheggiata davanti l’attività commerciale e quelli di un palazzo vicino al luogo dell’esplosione.

Per fortuna, in quel momento non c’era nessuno nelle vicinanze e, di conseguenza, non si sono registrati feriti.

Ancora da chiarire le cause del grave gesto che sembra avere le caratteristiche di un gesto intimidatorio nei confronti dei titolari dell’attività commerciale. Su questa e altre ipotesi, però, stanno indagando i Carabinieri. Fondamentali per identificare i responsabili e ricostruire le dinamiche dell’accaduto potrebbero essere le riprese degli impianti di videosorveglianza della zona.

