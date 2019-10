Blitz in discoteca a Messina: 10 ragazzi trasportati in ospedale

27 Condivisioni Facebook Twitter

Non si è conclusa esattamente come ci si sarebbe aspettati la serata del Policlinic Party svoltosi ieri in una nota discoteca di Messina e terminato con un blitz di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale.

È successo in un noto locale di via Croce Rossa dove nella notte appena trascorsa si è tenuta la consueta festa degli studenti del Policlinico di Messina, ma quella che avrebbe potuto essere una normale serata in discoteca ha avuto esiti purtroppo inaspettati. Dal locale, infatti, 10 ragazzi sono stati trasportati in ospedale per abuso di alcol, alcuni addirittura in coma etilico.

E sempre ieri notte, la Polizia Municipale ha portato avanti le sue assidue operazioni di controllo sul territorio della città ed è “tornata a casa” con oltre 3.600 euro di multe ai soliti “automobilisti indisciplinati”, tra effrazioni varie.

Per quel che riguarda, invece, le eventuali sanzioni per il locale, ancora non si hanno notizie certe. Si dovranno prima effettuare tutti i necessari accertamenti del caso.

(603)