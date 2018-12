Beccato senza patente, scappa all’ALT della Polizia. Arrestato 30enne

6 Condivisioni Facebook Twitter

Guidava senza patente e anziché rallentare e fermarsi, all’alt della Polizia ha risposto accelerando e dandosi alla fuga. E’ accaduto ieri sera Barcellona Pozzo di Gotto, durante un posto di controllo nel comune in provincia di Messina. Immediatamente gli agenti hanno inseguito il mezzo, datosi ad una folle corsa senza curarsi di rispettare le varie segnaletiche stradali. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato bloccato. Il conducente è identificato in Giuseppe Genovese, 30 anni, con pregiudizi di Polizia.

L’uomo è risultato privo della patente di guida perché sospesa. Durante il controllo ha opposto resistenza e pertanto è stato accompagnato negli uffici di Polizia dove è andato in escandescenza e ha danneggiato un monitor. Il trentenne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

A suo carico sono stati elevati diversi verbali per violazione del Codice della Strada.

