Beccato con la droga in auto. In manette un 22enne

1 Condivisioni Facebook Twitter

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ questo il reato di cui si è reso responsabile un 22enne barcellonese, arrestato ieri dai Carabinieri delle Stazioni di Barcellona e Terme Vigliatore, con l’ausilio di personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi.

I militari della Compagnia di Barcellona già da alcuni giorni avevano notato un anomalo movimento nella zona. Alle prime luci dell’alba di ieri, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, con utilizzo delle unità cinofile dell’Arma, il cane Indic ha mostrato chiari segnali di interesse verso l’autovettura del giovane.

La perquisizione del mezzo, parcheggiato proprio di fronte all’abitazione, permetteva di trovare all’interno del bagagliaio, abilmente occultati, diversi panetti di hashish per un totale di 250 grammi ed ulteriori 250 grammi di marijuana. Più di 100 grammi di marijuana erano già stati confezionati e divisi in dosi, pronti per la vendita al dettaglio.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento della droga, che sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, Dott.ssa Federica Paiola, è stato associato presso la Casa Circondariale “Madia” di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di giudizio direttissimo.

(69)