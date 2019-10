Beccati con la droga in casa: arrestata giovane coppia

15 Condivisioni Facebook Twitter

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di questo reato sono ritenuti responsabili il 22enne B.R. e la 24enne C.E., arrestati nella tarda serata del 2 ottobre a San Filippo del Mela, dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Milazzo.

Per alcuni giorni, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Milazzo hanno svolto un’attività di osservazione che ha consentito di raccogliere elementi utili per ritenere che il 22enne, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine e la sua convivente fossero dediti allo spaccio di sostanza stupefacente, constatando come presso la loro abitazione vi fosse un’assidua frequentazione di giovani. I militari hanno pertanto svolto una perquisizione domiciliare nell’appartamento occupato dalla coppia ed all’interno di vari involucri nascosti in punti diversi della casa hanno rinvenuto sostanze stupefacenti di diverso tipo. Sono stati sequestrati complessivamente circa 7 grammi di eroina, due dosi di hashish e poco meno di 2 grammi di marijuana, unitamente a due bilancini di precisione, un rotolo di carta stagnola e la somma in contanti di 885 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Inoltre sono stati ritrovati alcuni appunti sui quali era riportata la contabilità dell’attività di spaccio. Sui fogli manoscritti erano infatti annotati conteggi in grammi e le relative somme di denaro ricevute.

Al termine delle formalità di rito, i due giovani arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e, nella giornata di ieri sono comparsi avanti al Giudice del Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto all’esito della quale è stata applicata nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora e di accesso nel Comune di San Filippo del Mela.

