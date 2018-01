Aveva appena rubato uno scooter. Arrestato 22enne in flagranza di reato

11 Condivisioni Facebook Twitter

Simone Aricò, 22 anni, incensurato, è stato arrestato stanotte in via dei Verdi, con l’accusa di furto aggravato. I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, lo hanno sorpreso a rubare uno scooter. Il giovane aveva già forzato il blocco accensione e lo stava portando via a spinta lungo del Vespro. Alla vista dei poliziotti Aricò ha tentato inutilmente la fuga. Alle forze dell’ordine ha raccontato che lo scooter era del padre e che lo stava prendendo senza permesso ma, di fronte l’evidenza dei fatti, ha ammesso il furto del motorino e del casco che indossava, rubato poco prima in via I Settembre.

Durante la perquisizione nelle tasche dei suoi pantaloni è stata trovata la chiave adulterina con cui aveva forzato il mezzo a due ruote.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il ventiduenne messinese è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di direttissima che si terrà domani mattina.

