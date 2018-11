Auto nel torrente. I Carabinieri salvano una 62enne

6 Condivisioni Facebook Twitter

Era uscita dalla propria abitazione di Terme Vigliatore per compiere alcune commissioni. Una donna di 62 anni, però, ha perso l’orientamento e, con la propria Fiat Panda, si è avventurata lungo alcune strade sterrate ed interpoderali. La sua corsa è finita nell’alveo del torrente Mazzarrà, in Contrada Zuppà del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, dove è rimasta bloccata. Non riuscendo più a proseguire la propria marcia, la donna ha chiamato il numero di emergenza 112.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, grazie ad alcune indicazioni sulle caratteristiche del paesaggio e sulla vegetazione fornite dalla donna ed alla conoscenza del territorio, sono riusciti a rintracciarla.

Dopo aver localizzato la zona in cui la donna era dispersa, i militari sono riusciti a raggiungerla in breve tempo ed a prestarle soccorso. La 62enne, per fortuna, è stata trovata in buono stato di salute.

