Auto in fiamme a Santa Teresa di Riva: paura in provincia di Messina

Paura nella notte in provincia di Messina per cinque auto in fiamme in un condominio di Santa Teresa di Riva per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

È successo intorno alle 22.30 di ieri, domenica 27 ottobre, all’interno del complesso Atelana di Santa Teresa di Riva. Dalle prime ricostruzioni l’incendio sembrerebbe essere partito da un’Audi A4 parcheggiata nel posteggio della struttura. Da lì le fiamme avrebbero poi avvolto le vetture più vicine (due Citroen, una Volkswagen e una Fiat) e danneggiato anche altri due veicoli in sosta.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Letojanni, giunti sul posto per domare le fiamme ed evitare danni ulteriori, e di una squadra dei Carabinieri della Stazione di Taormina.

