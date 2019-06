Auto finisce in mare: 31enne muore a Salina

9 Condivisioni Facebook Twitter

Aveva 31 anni, era originario di Roma e lavorava come cameriere a Salina. E’ suo il corpo senza vita ritrovato in una Fiat Panda, finita in mare nel porto dell’isola. Del giovane non si avevano più notizie da un paio di giorni e vane erano state le prime ricerche effettuate dalle forze dell’ordine e dai volontari. Poi il tragico ritrovamento.

Adesso sarà compito dei Carabinieri ricostruire le dinamiche della vicenda e capire quando, come e perchè l’auto con a bordo il giovane sia finita in mare. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.

