Anni di violenze su moglie e figli: scatta il divieto di avvicinamento e comunicazione

Continuano i casi di violenza in famiglia in provincia di Messina. Una donna ha denunciato alla Polizia il marito violento. E’ emersa così una storia di vessazioni e violenza matura nell’ambito familiare che vede lei e due figli costretti a subire angherie fisiche e psicologiche per anni.

Vivevano ormai in una condizione di asservimento e soggezione da cui i figli crescendo si affrancano, convincendo la madre a chiedere aiuto alla forze di Polizia. Una violenza crescente che sfocia in minacce concrete e aggressioni che spingono la donna a denunciare.

Le successive indagini dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti e volte a ricostruire la vicenda, hanno permesso di appurare responsabilità e condotte da parte dell’uomo violento. Nei suoi confronti l’Autorità Giudiziaria ha emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime nonché quello di comunicazione con le stesse.

