Ancora maltempo a Messina. Anche oggi è allerta meteo

La settimana inizia ancora sotto il segno del maltempo. Dopo una domenica caratterizzata da piogge di media intensità che hanno, ad intermittenza, scandito l’intera giornata, anche per questo lunedì a Messina è allerta meteo. Ad annunciarlo è la SORIS (Sala Operativa della Protezione Civile Regionale) che ha comunicato:

Un livello di criticità moderata per rischio idrogeologico ed idraulico per temporali per i Comuni delle zone di allerta A (versante Tirrenico) ed I (Versante Ionico);

per rischio idrogeologico ed idraulico per temporali per i Comuni delle zone di allerta A (versante Tirrenico) ed I (Versante Ionico); Un livello di allerta – codice arancione ;

; Fase operativa di preallarme;

Fino alle ore 24:00 di oggi, lunedì 15 ottobre, si prevede il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Al momento non è prevista nessuna interruzione delle attività. Se necessario seguiranno messaggi del sistema ALERT SYSTEM ed INFO SMS. Si raccomanda comunque di non sostare nei piani seminterrati e bassi degli edifici, nei sottopassi e di non transitare e/o sostare nelle zone facilmente allagabili e/o nei torrenti e negli impluvi.

Secondo le previsioni meteo, il maltempo dovrebbe comunque regalarci una pausa nella giornata di martedì, quando a Messina è previsto un cielo parzialmente nuvoloso.

