Anche una 29enne messinese tra le vittime del crollo del ponte a Genova

E’ salito a 37 il bilancio delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto ieri mattina, intorno alle 11:50. Tra loro anche una 29enne messinese: Marta Danisi. La giovane, originaria di Sant’Agata di Militello, stava viaggiando insieme al fidanzato quando il ponte si è sbriciolato sotto i loro piedi. Per loro non c’è stato nulla da fare. Marta lavorava all’ospedale SS. Antonio e Biagio ad Alessandria come infermiera.

«Sono sconvolto e addolorato per la tragedia che ha colpito una nostra compaesana – scrive su Facebook il sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso. A nome di tutta la comunità santagatese esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per questo grande dolore e incolmabile vuoto che li ha colpiti».

In segno di lutto, tutte le manifestazione dell’estate santagatese sono state sospese fino a lunedì 20 agosto.

