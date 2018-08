Allevatore di 34 anni muore schiacciato da un masso

4 Condivisioni Facebook Twitter

Era uscito per far pascolare il suo gregge ma non è più tornato a casa. Un allevatore di 34 anni è morto schiacciato da un masso. La tragedia è avvenuta ieri a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina.

Secondo le prime ricostruzioni, il masso che ha colpito la giovane vittima, si sarebbe staccato da un costone sovrastante il luogo del tragico incidente.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero del cadavere. Per l’allevatore non c’è stato nulla da fare: il violento impatto gli è stato fatale.

