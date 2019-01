Allerta neve. Mezzi spazzaneve in azione in provincia di Messina

16 Condivisioni Facebook Twitter

A causa dell’ondata di gelo che si sta abbattendo in queste ore nella provincia di Messina, Anas ha attivato le procedure di rito per la gestione dell’emergenza. Già in azione i mezzi spazzaneve sulle strade già colpite dalle nevicate, garantendo la transitabilità su tutta la rete di propria competenza.

In particolare, i mezzi spazzaneve sono in azione sulla strada statale 116 “Randazzo – Capo d’Orlando” dal km 3,000 al km 33,000, tra Floresta e Ucria, e sulla strada statale 289 “Di Cesarò” dal km 15,000 al km 52,500, tra Cesarò e San Fratello.

Spazzaneve in azione anche sulla statale 117 “Centrale Sicula”, tra Reitano (ME) e Nicosia (EN) e sulla statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, tra Polizzi Generosa (PA) e Cesarò (ME).

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas.

Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

Allerta neve anche nella città di Messina, dove nel pomeriggio è stato attivato il sistem alert del Comune che ha invitato i cittadini alla massima prudenza in caso di nevicate. Le previsioni meteo indicano temperature in calo con la minima che toccherà i 3 gradi. La temperatura percepita sarà addirittura di -1 gradi.

