Allerta Meteo a Messina: domani maltempo e scuole chiuse nella provincia

A Messina torna il maltempo e scatta l’allerta meteo. Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di domani, lunedì 7 ottobre, in città sarà codice arancione: fase operativa di PREALLARME. A disporlo la Protezione Civilie Regionale, attraverso un avviso ufficiale.

Si raccomanda di non sostare nei piani seminterrati e bassi degli edifici, nei sottopassi e di non transitare e/o sostare nelle zone facilmente allagabili e/o nei torrenti e negli impluvi. Le norme di comportamento di auto protezione per rischio alluvioni e frane sono visionabili sul sito ufficiale internet del Comune di Messina – servizio Protezione Civile.

Previsioni meteo per lunedì 7 ottobre

Gli esperti prevedono nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Temperature in calo e mari in prevalenza mossi.

Proprio a causa dell’allerta meteo in alcuni comuni della provincia di Messina è stata disposta la chiusura delle scuole. In particolare domani rimarranno chiuse le scuole di Alì, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Giardini Naxos, Letojanni, Nizza di Sicilia, Santa Teresa, Letojanni e Mongiuffi Melia Pagiara.

