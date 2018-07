Aggredisce i genitori e distrugge casa. Arrestato 40enne

3 Condivisioni Facebook Twitter

Maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori ed estorsione. Di questo è ritenuto responsabile un 40enne arrestato sabato dalla Polizia. Le manette sono scattate dopo una violenta aggressione avvenuta in casa ai danni dei due genitori. L’uomo, con problemi di dipendenza da farmaci e trascorsi da tossicodipendente, dopo l’ennesima richiesta di denaro ha iniziato a minacciare padre e madre per poi iniziare a distruggere casa. Il 40enne, infatti, si è scagliato contro mobili e suppellettili mentre i genitori, in preda al panico, si erano chiusi dentro casa.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato il figlio a torso nudo e con una grossa pietra in mano con la quale colpiva ripetutamente l’inferriata della veranda. Evidenti le tracce della furia con cui il quarantenne aveva distrutto e buttato per aria qualsiasi cosa gli venisse a tiro. I poliziotti, dopo lunga e paziente opera di persuasione, sono riusciti a calmare l’uomo e a farlo sottoporre alle cure del caso da parte di personale 118.

I genitori hanno poi raccontato ai poliziotti di un crescendo di aggressività e violenza verosimilmente dovuta all’assunzione di psicofarmaci, di continue richieste di denaro e preoccupanti scatti d’ira sfociati, nel caso specifico, nell’aggressione appena verificatasi. E’ emerso inoltre che il quarantenne era stato già tratto in arresto per il reato di maltrattamenti nei confronti dell’ex convivente e sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i poliziotti hanno proceduto al trasferimento dell’uomo presso la casa circondariale di Gazzi in attesa della convalida da parte del GIP dell’arresto.

