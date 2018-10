Abbandonava i rifiuti e gli dava fuoco. Arrestato 41enne

8 Condivisioni Facebook Twitter

I Carabinieri della Stazione di Giardini Naxos unitamente a quelli di Taormina hanno arrestato un uomo giardinese, classe ’77, perchè ritenuto responsabile di aver appiccato il fuoco a rifiuti depositati in maniera incontrollata in un’area non autorizzata.

L’attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma ha permesso di comprovare, grazie anche alle diverse segnalazioni di privati cittadini, come il malvivente, già noto alle forze dell’ordine, attendendo il tramonto, ha dato alle fiamme in una cava di Frattina-Dammare, nel comune di Castelmola, materiale di vario genere, fra cui arredi, vecchi materassi e numerosi suppellettili.

I militari, entrati all’interno della cava, hanno fermato il camion con a bordo l’uomo mentre era in procinto di allontanarsi e, dopo aver proceduto all’ispezione dell’area, hanno constatato la presenza di tracce riconducibili anche a precedenti incendi. Per tale motivo l’uomo è stato arrestato e l’area sottoposta a sequestro, unitamente al camion utilizzato per commettere il reato.

L’arrestato, espletate formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida innanzi la competente Autorità Giudiziaria di Messina.

