World Top Model: Taormina capitale della bellezza per una notte

2 Condivisioni Facebook Twitter

Taormina, capitale della bellezza per un giorno grazie a “World Top Model”, il concorso di bellezza ideato da Fiore Tondi 28 anni fà, diventato negli anni un’eccellenza a livello mondiale con 50 paesi coinvolti. Sabato sera, al Baglio dei Principi di Spadafora a Taormina, 22 finaliste provenienti da tutta la Sicilia e alcune dalla Calabria, si sono contese il titolo di World Top Model . A vincere questa edizione è stata la catanese Giusy Scuderi, una bella ragazza mora dai tratti mediterranei.

La giuria composta da: Fiore Tondi, patron di World Top Model, Claudio Bellezza, responsabile World Top Model Sicilia, Nicola Calì, attore, Tony Gangitano, attore, regista e produttore, Josè Villari, a.d. “Todo modo”, Letizia Lucca, giornalista, Giovanni Scopelliti, presidente prima municipalità, Rosemary Calderone, attrice, Helga Corrao, docente, organizzatrice di eventi, attrice e cantante, Salvatore La Porta, ideatore “Il Pilone d’oro”, Pippo Scattareggia, assessore sport e spettacolo, Loredana De Gregorio, presidente Zuma profumi, sponsor ufficiale, Tito Agazio Lanciano, giornalista, regista e fotografo, Manuel Guarnera, fotomodello, fashion blogger, Mirko Bellezza, imprenditore, Maria Nucera, presidente “Bellatrix”, ha scelto altre 5 miss: Aurora Licari, Arijana Olivo, Veronica Popolo, Mariagrazia Licciardello e Angelica Scolaro che andranno alla finale nazionale che si terrà a settembre alla Casarana a Lecce.

È stata una serata all’insegna della bellezza, intesa però non solamente in riferimento all’aspetto fisico ma anche a quello culturale. Le candidate-spiega il patron Fiore Tondi- sono ragazze attente alla cura del corpo ma anche alla cultura personale e ai rapporti umani. Le ragazze hanno con noi la possibilità di affinare il portamento, l’arte del make-up e delle competenze in generale legate al mondo delle passerelle e del cinema attraverso esperienze altamente formative con personalità del mondo dellamoda e della pubblicità. Ciò su cui punta World Top Model è la serietà e il successo ottenuto in tutti questi anni ne è la dimostrazione. Lo ha ribadito anche Dayana Ortoleva, una delle finaliste dello scorso anno che adesso collabora con Claudio Bellezza nell’organizzazione di eventi. La serata ha visto protagonisti anche Nicola Calì uno degli interpreti del film” Il traditore”, di Marco Bellocchio, presentato a Cannes. I cantanti Claudio Alessandro e Rosario Pispisa. Tra gli ospiti il regista Tony Gangitano di cui è stato proiettato un breve abstract del film così come è stato fatto per il regista Tito Agazio Lanciano. Coloratissime e molto originali le borse di paglia lavorate, le cosiddette “coffe” della stilista Pina Rapidà indossate dalle miss. Un breve spazio è stato dato alle piccole Miss baby Sicilia Bedda 2018 e 2019 Gaia Coglitore e Cristina Sanfilippo. L’ultima passerella delle miss ha visto protagonisti gli abiti da sera della stilista Tina Arena. Dopo il brano “Accanto a te” di Alberto Urso cantato magnificamente da Natale Munaò che ha presentato la serata, la vincitrice di World Top Model della scorsa edizione, Roberta Cardullo, ha sfilato con un abito da sposa della C.S.M. di Claudio Bellezza.

(115)