Will Smith in vacanza a Lipari. L’attore americano alle Eolie con la famiglia

Anche Will Smith si è innamorato delle Isole Eolie. Il famoso attore america da qualche giorno è arrivato sulle splendide isole della provincia di Messina per qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia. Con lui, ci sono anche la moglie Jada Pinkett e i figli Jaden Willow e Trey.

Ieri immersione di gruppo per scoprire i meravigliosi fondali dell’isola di Lipari, con tanto di video condiviso sui social, ma Will Smith non si è lasciato sfuggire nemmeno l’immancabile escursione al cratere di Vulcano.

Tra buon cibo, mare da favola e il calore che solo noi siciliani sappiamo dare, siamo certi che questa sarà davvero una vacanza indimenticabile per la famiglia Smith.

