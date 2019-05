Viaggio nelle radici dell’arte: al cinema a Messina il docu-film Dentro Caravaggio

1 Condivisioni Facebook Twitter

È arrivato ieri nei cinema di Messina, il docu-film firmato da Francesco Fei sulla vita e opere dello storico artista Michelangelo Merisi da Caravaggio: il film intitolato Dentro Caravaggio sarà visibile anche oggi e domani, presso il Cinema Apollo e Cinema Iris. Protagonista del documentario è l’artista Sandro Lombardi che ripercorrerà i diversi luoghi che hanno sentito l’influenza del grande pittore: Roma, Napoli, Malta e la città dello Stretto.

Si tratta di un vero e proprio viaggio nel passato, nel tentativo di ripercorrere le varie tappe percorse dall’artista, ma anche per riscoprire il significato alla base delle sue grandiose opere. Il docu-film farà anche tappa al Sacro Monte di Varallo per scoprire il complesso devozionale affrescato da Gaudenzio Ferrarie – celebre in tutto il mondo per l’emozionante rappresentazione teatrale e scenografica della Via Crucis e dei luoghi santi della storia di Cristo – considerato uno dei luoghi che nasconde, almeno in parte, le radici dell’arte di Caravaggio.

Saranno citati nella pellicola anche il Museo Regionale di Messina (MuMe) e la città dello Stretto. In Sicilia, infatti, l’artista soggiornò a Siracusa, Palermo e Messina nel corso del 1600. Il Museo Regionale di Messina, infatti, ha la fortuna di costudire due delle importanti opere rimaste incolumi anche dopo il terremoto del 1908: l’ Adorazione dei Pastori la Resurrezione del Lazzaro.

A ispirare Sandro Lombardi a raccontare la storia di Caravaggio, è stata la sua visita alla mostra “Dentro Caravaggio” al Palazzo Reale di Milano, dove ha avuto modo di ammirare un’esposizione unica che presentava al pubblico opere provenienti dai maggiori musei italiani e da altrettanto importanti musei stranieri, affiancando per la prima volta le tele di Caravaggio alle rispettive immagini radiografiche. Il film documentario prodotto da Italia Classica, Skira Editore e Adler Entertainment promette di offrire un’esperienza simile, dando la possibilità di approfondire temi riguardanti l’arte di Caravaggio grazie agli interventi di diversi esperti in materia.

Programmazione di Dentro Caravaggio

Cinema Apollo: oggi dalle 16.30 alle 18.30

Cinema Iris: oggi e domani dalle ore 18.00 alle 21.00

