Via Don Blasco. L’assessore De Cola assicura: «I lavori partiranno a breve»

Messina avrà la nuova via Don Blasco. Dopo lo stop del Genio Civile che giovedì aveva bloccato i lavori di riqualificazione a causa della mancanza di alcune autorizzazioni ai fini sismici, l’Assessore ai lavori pubblici, Sergio De Cola, ha incontrato ieri l’Ingegnere Capo del Genio Civile, Leonardo Santoro.

Partendo dalla consapevolezza che la realizzazione della nuova via Don Blasco è una delle opere che più stanno a cuore alla città di Messina e tenendo in considerazione che il progetto ha già ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’art 17 della L.64/74 e la validazione da parte di un organismo terzo, si è riusciti a trovare un accordo che scongiura il pericolo del rinvio dell’inizio dei lavori.

«Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale procederà con la consegna dei lavori, secondo le tempistiche che erano state stabilite – afferma l’Assessore De Cola. Contemporaneamente si avvieranno tutte le pratiche per effettuare tutte le modifiche richieste dal Genio Civile e poter procedere avendo tutte le carte in regola».

Per vedere la nuova via Don Blasco Messina dovrà attendere circa 18 mesi, sempre che, nel frattempo, non ci siano altri colpi scena.

«Siamo certi – conclude De Cola – che tutti i soggetti interessati a vario titolo alla realizzazione dell’opera daranno un contributo positivo nell’interesse della città».

