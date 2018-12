Università di Messina. Studentessa precipita in una botola: è grave

92 Condivisioni Facebook Twitter

Tragedia all’Università di Messina. Una studentessa di 23 anni è precipitata in una botola dopo che la grata in metallo che la ricopriva, in base alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, si è staccata. La giovane, che si trovava alla Facoltà di Biologia per assistere alle sessioni di laurea, ha fatto un volo di circa sei metri. Immediato l’intervento degli uomini del 118 che l’hanno trasportata d’urgenza all’Ospedale Papardo, le sue condizioni sarebbero gravi.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18:00 in contrada Papardo. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dei Vigili del Fuoco.

