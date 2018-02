Unime. Domani le dimissioni ufficiali del Rettore Pietro Navarra

2 Condivisioni Facebook Twitter

Unime. Domani, martedì 6 febbraio, il prof. Pietro Navarra renderà ufficiali le sue dimissioni da Rettore dell’Università degli Studi di Messina. La conferenza stampa arriva in seguito all’annuncio dato nel corso delle ultime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

Il prof. Pietro Navarra, docente ordinario del Dipartimento di Economia (Seam), ha scelto di concludere la sua avventura come Rettore dell’Ateneo peloritano per concentrarsi al 100% sulla candidatura tra le fila del Partito Democratico alle prossime Elezioni Politiche che si terranno il 4 marzo 2018. Navarra è candidato all’uninominale per la coalizione del centrosinistra e al plurinominale insieme a Maria Elena Boschi, Rosa Maria Di Giorgi e Giuseppe Laccoto.

Portati a termine gli atti amministrativi ancora pendenti, il prof. Navarra renderà quindi ufficiali le proprie dimissioni dalla carica di Rettore domani mattina, alle 10.30, presso la Sala Senato. Nel corso della conferenza stampa verrà, inoltre, tracciato un bilancio degli ultimi anni e della sua esperienza alla guida dell’Università degli Studi di Messina, iniziata nel maggio del 2013.

L’annuncio delle dimissioni ha dato immediatamente il via al toto nomi per il prossimo rettore, sebbene dall’Università non sia ancora trapelato niente. Tra i possibili candidati sono stati citati, nei giorni scorsi, nomi noti provenienti dalle fila dei prorettori come Salvatore Cuzzocrea, Daniela Baglieri e Giovanni Cupaiuolo.

