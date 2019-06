Una giornata per donare: il Banco alimentare in piazza per i suoi 30 anni

19 Condivisioni Facebook Twitter

Il Banco Alimentare festeggia i suoi 30 anni e lo fa con una giornata dedicata ai più bisognosi: questa domenica, infatti, i volontari dell’associazione scenderanno in piazza, anche a Messina, per raccogliere donazioni con cui sostenere chi è meno fortunato.

L’appuntamento, in città, è per domenica 9 giugno dalle 9.00 alle 20.00 a piazza Duomo. In quest’occasione sarà possibile, con una donazione minima di 10 euro, ricevere in cambio due vasetti da 340 gr. di gustose marmellate e un volantino informativo sulle attività di Banco Alimentare, impegnato ogni giorno a recuperare eccedenze alimentari per le persone che vivono in povertà.

Ma non solo. Domenica piazza Duomo, nell’ambito dei festeggiamenti per i 30 anni di vita del Banco alimentare, ospiterà una mostra fotografica intitolata, appunto, “La fame non va in vacanza” e dedicata alle attività svolte dall’associazione nel corso del tempo. Il titolo dell’evento, di forte impatto emotivo, vuole ricordare a tutti come l’estate possa essere un periodo difficile per i meno fortunati – e specialmente per i minori appartenenti a famiglie numerose – che, mentre le città si svuotano, restano soli, spesso senza aver cibo a sufficienza.

Le donazioni che arrivano al Banco alimentare vanno alle tante strutture caritative esistenti in Italia che, ricordiamo, in Sicilia sono 708 e assistono 222 mila persone di cui circa 42 mila sono bambini sotto i 15 anni; mentre tra Messina e provincia sono 61 e si occupano di circa 12 mila persone.

Nel 2018 sono state recuperate, tra le eccedenze alimentari, un totale di 9.431 tonnellate di cibo.

