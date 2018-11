Tumore al Pancreas: il dottor Roberto Girelli spiega le ultime scoperte per nuove cure

67 Condivisioni Facebook Twitter

Giovedì la Madonnina della Lettera, simbolo della città di Messina, si è colorata di viola, per sensibilizzare la popolazione sul tema del tumore al pancreas: una malattia in continua crescita, spesso silente e per questo, in molti casi, diagnosticata troppo tardi.

A Giardini Naxos, sempre nell’ambito della campagna “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, è stato organizzato un convegno, durante il quale sono state illustrate le ultime scoperte fatte in questo campo dalla medicina.

Per gli studi sul tumore al pancreas vengono finanziati appena il 2% dei fondi europei destinati alle ricerche oncologiche e per questo si rende necessaria una sensibilizzazione anche dei governi nazionali. A tale scopo è nata una rete associativa, con a capo Nastro Viola, guidata in Sicilia dal messinese Massimiliano Grosso, che insieme ad altre associazioni italiane e ad un gruppo di medici, studia la malattia all’ospedale “P.Pederzoli” di Peschiera del Garda.

Tra loro c’è il chirurgo Roberto Girelli che ci ha spiegato gli importanti passi in avanti fatti per combattere il tumore al pancreas ed illustrato la nuova scoperta fatta da questo gruppo di studiosi, che potrebbe portare una vera svolta nella cura di questa malattia.

Il dottor Roberto Girelli, che periodicamente effettua delle consulenze proprio a Messina, nella sede dell’associazione Assistiamoli, ci ha spiegato che tutto parte da una scoperta recente. «Studiando il DNA delle sue cellule – afferma Girelli – abbiamo scoperto che esistono 4 famiglie di tumore al pancreas. Ogni famiglia ha i suoi geni, con le loro mutazioni genetiche. Per questo, ogni singolo paziente dovrebbe avere una terapia dedicata, che faccia regredire il tumore prima di operarlo chirurgicamente, per avere una maggiore possibilità di successo».

Ma questa non è l’unica scoperta: «Partendo dal presupposto che le cellule del tumore al pancreas sono le uniche ad avere una barriera esterna che le rende immuni alle cure, abbiamo sperimentato – ci racconta Girelli – una nanotecnologia che permette di trasferire il medicinale chemioterapico direttamente dentro le cellule».

Il prossimo passo sarà quello di trovare un metodo di diagnostica che permetta ai medici di distinguere quale tipo di tumore ha attaccato il paziente, per poterlo sottoporre a terapie mirate.

Intanto, grazie agli studi di questa unità operativa, si sono riusciti ad operare il 20-30% in più dei pazienti prima considerati non operabili.

«È vero che nel 2030 il tumore al Pancreas sarà la seconda causa di morte – conclude il dott. Girelli – ma ci auguriamo che entro questa scadenza la personalizzazione della cura diventi realtà».

