Tony Sperandeo: «Vorrei che la Sicilia venisse raccontata in modo diverso»

«E’ necessario un supporto istituzionale, un contributo della Regione Siciliana per questa grande iniziativa che valorizza il mondo cinematografico».

E’ con questo invito che si apre la nostra chiacchierata con Tony Sperandeo, Premio CRAL Provincia Messina al MareFestival Salina 2019. L’attore, noto al grande pubblico per i numerosi personaggi interpretati sul grande e piccolo schermo, è stato premiato nel corso del Festival organizzato da Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale che dall’11 al 14 luglio porta i grandi nomi del cinema e dello spettacolo sull’isola di Salina.

«Mi piacerebbe che la Sicilia fosse raccontata in modo diverso sul grande schermo, che si ponesse un veto sul tema della mafia» ci spiega Tony Sperandeo, che apprezzando il linguaggio della satira, ritiene che questo potrebbe essere più adeguato per raccontare le mille sfaccettature della nostra terra che da siciliano, seppur trapiantato a Roma, bene conosce.

Ha interpretato ruoli disparati ma con un certo disappunto sottolinea di essere riconosciuto principalmente per aver prestato il volto a Gaetano Badalamenti nel film “I cento passi”, pur avendo interpretato anche figure molto diverse, dal giudice al prete.

Se l’industria cinematografica italiana oggi vive un momento di calo rispetto ai gloriosi anni ’60, è proprio su iniziative come il Mare Festival Salina che si deve fare affidamento per rilanciare il settore. «Scegliere di realizzare il Festival in questa terra che è stata scelta da Troisi per il Postino è un’idea vincente, che lo arricchisce di significato. E’ per questo che un supporto da parte della Regione è fondamentale, per poter lavorare ancora di più e renderlo un appuntamento con maggiore rilievo nel panorama nazionale».

Tra i premiati in quest’edizione del Salina Mare Festival c’è anche Barbara Bacci, attrice di origine italiana ma con alle spalle un lungo percorso di formazione negli Stati Uniti che venerdì sera ha raccontato sul palco di Salina, dove ha ricevuto la Targa Argento.

L’onore di questo premio è legato proprio al territorio in cui siamo perché, come ci racconta la Bacci, è dallo stretto legame che i siciliani hanno con la propria terra che ha imparato a rivalutare il rapporto con la Romagna, in cui è nata. «Per il siciliani la terra è come un madre – ci racconta – e da voi ho imparato a riamare la mia terra e i tratti che contraddistinguono noi romagnoli».

L’attrice, compagna di vita di Tony Sperandeo, tornerà sul grande schermo nel prossimo autunno con “Qui non si muore”, la seconda opera per il regista Roberto Gasparro. Il film affronta il tema della felicità, il diritto di ognuno di noi alla felicità. A partire dall’idea questa non abbia età né confini, il film – ambientato nel piccolo paesino di Montiglio Monferrato – affronta il tema attraverso le storie dei protagonisti, storie di compressi e prezzi da pagare per poter essere felici.

Barbara Bacci nella pellicola interpreta il ruolo della Contessa. Nella vita il suo concetto di felicità è legato alla piccole cose ma sopratutto ci spiega «anche quando non sono felice, la felicità io la trovo».

