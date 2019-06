Sanità. Arrivano le telecamere di sorveglianza nei pronto soccorso della provincia di Messina

0 Condivisioni Facebook Twitter

Entro 3 mesi il pronto soccorso di 7 ospedali della provincia di Messina saranno dotati di telecamere per garantire la sicurezza di medici e pazienti: ad annunciarlo il direttore generale dell’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) Paolo La Paglia, facendo seguito a un decreto emanato dall’assessorato regionale siciliano alla Salute.

Nello specifico, i sistemi di videosorveglianza saranno installati nei pronto soccorso dei presidi dell’ASP di Milazzo, Barcellona, Patti, S.Agata di Militello, Lipari e Mistretta. Farà eccezione l’ospedale di Taormina, in quanto già provvisto di telecamere. In ogni ospedale saranno così monitorate le parti esterne di pertinenza del Pronto Soccorso, le sale d’aspetto e l’area interna, con esclusione della sala visite.

Ma non solo. Oltre a queste misure pensate per garantire la sicurezza dei pronto soccorso, è previsto l’acquisto, per ciascuno dei sette P.S., di nuovi oggetti d’arredo: le sale riservate ai pazienti in attesa, infatti, saranno dotate di televisori a parete predisposti per la ricezione dei canali in chiaro e di dieci nuove panche da quattro posti (che si aggiungono al Wi-Fi già installato); il personale sanitario addetto al triage dei pazienti (vale a dire al loro smistamento) avrà a disposizione nuove sedie e scrivanie.

L’installazione dei sistemi di videosorveglianza rientra in un percorso più ampio di messa in sicurezza dei presidi dell’ASP di Messina e segue le indicazioni dettate nel Decreto Assessoriale 1584/2018 “Linee di indirizzo per la gestione del sovraffollamento dei pronto soccorso” voluto dall’Assessore Regionale per la Salute Ruggero Razza.

