TEDxCapoPeloro: tra idee ed emozioni, l’evento che ha lasciato il segno a Messina

Ad una settimana esatta dal giorno dell’evento, a Messina si parla ancora del TEDxCapoPeloro. Il motivo è solo uno: sul palco dell’Istituto Marino, i sei speaker che sono stati scelti dagli organizzatori hanno raggiunto l’obiettivo principale della manifestazione: emozionare ed ispirare i partecipanti.

Lo hanno fatto raccontando loro stessi, i loro progetti e Messina, interpretando il filo conduttore dell’evento, rappresentato dall’Upwelling: il fenomeno dell’incontro tra correnti marine calde e fredde, che causa la risalita in superficie delle acque abissali e delle rare forme viventi che le abitano. Prendendo spunto da questo fenomeno, hanno spiegato e testimoniato quanto è importante far emergere in superficie idee, progetti ed energie utili a rendere vivo il territorio.

A salire per primo sul palco è stato Michele Trimarchi, docente di Economia, che in 15 minuti ha dato un’interpretazione originale e fuori dagli schemi del tempo che viviamo. Claudia Pellicori, coach e imprenditrice, ha condiviso con i presenti una riflessione sul mondo del lavoro, partendo dalla citazione di Kahil Gibran “Il lavoro è l’amore reso visibile”. E parlare proprio dell’amore e della passione per il suo lavoro è stato Salvatore Sanfilippo, sviluppatore software che ha raccontato l’importanza del mondo opensource e la sua esperienza nelle grandi aziende intorno alle quali ruota il mondo IT.

Le sfide dell’umanità sono state il cuore del talk della professoressa Marina Dolfin che ha spiegato come la matematica rappresenti uno strumento importante per “facilitarci la vita” mentre il sociologo PierPaolo Zampieri è stato l’artefice di un suggestivo viaggio che, partendo dalla storia di Zona Cammarata, ha portato il pubblico a conoscere emozionanti storie di rigenerazione urbana di tutto il mondo. A concludere il TEDxCapoPeloro è stato l’imprenditore Stelio Verzera che ha spiegato l’impossibilità di fare le cose da soli, ricordando che l’essere umano è inevitabilmente collegato agli altri e che l’isolamento non porta altro che un’involuzione della società.

I 100 partecipanti al TEDxCapoPeloro, che ha registrato un inatteso ma significativo sold-out, hanno lasciato l’istituto carichi di nuove energie e di nuovi spunti che potranno utilizzare per diventare protagonisti di progetti e azioni concrete da sviluppare in riva allo Stretto.

Dato il successo dell’evento, il team di giovani organizzatori, che fanno capo all’associazione Startup Messina, hanno già annunciato che inizieranno a breve degli incontri con cadenza trimestrale finalizzati a continuare il progetto di ispirazione e contaminazione di idee iniziato sabato scorso.

