Messina. Il teatro Vittorio Emanuele cerca artisti per il talent “Play the game”

AAA talenti cercasi. Il Teatro Vittorio Emanuele di Messina cerca giovani artisti per il Talent “Play the Game“. Le discipline èer cui gli interessati possono presentarsi sono: musica, danza, canto e prosa. Le candidature dovranno essere presentare entro il 30 giugno 2019 alle ore 13:00.

“Play the Game” è un talent teatrale del genere, che ha la finalità di scoprire e lanciare nuovi talenti. Il programma si articola in 13/14 puntate di Prime Time in teatro, 5/6 puntate dedicate alle audizioni e alla selezione dei candidati che verranno trasmesse in streaming nei social, 8/9 rappresentazioni di spettacoli antologici.

Per i Casting sarà effettuata una selezione fra tutti i partecipanti, con l’obiettivo di individuare i 20 migliori talenti per la gara vera e propria.

Requisiti

I requisiti richiesti agli artisti per accedere alle selezioni del talent sono:

cittadinanza italiana o comunitaria;

è ammessa la candidatura anche di cittadini Extracomunitari ma solamente se in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o studio in corso di validità alla data di presentazione della candidatura;

età compresa tra 16 anni (compiuti alla data di presentazione della manifestazione di interesse e con regolare nulla osta da parte dei genitori esercenti la patria potestà) e 30 anni di età (può presentare domanda chi non ha ancora compiuto il 31esimo anno);

possesso di diploma di scuola media;

ottima conoscenza della lingua italiana;

buona conoscenza della lingua inglese;

non essere stato condannato, anche con sentenza definitiva, per delitti non colposi;

idoneità psicofisica allo svolgimento delle attività teatrali;

disponibilità a svolgere attività teatrale per spettacoli o eventi prodotti dall’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, sia in orario diurno che serale, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.

Come funziona la selezione?

I candidati in possesso dei requisiti saranno convocati per la selezione che si dividerà in diversi step:

Analisi dei curricula , dei titoli di studio e degli eventuali requisiti;

, dei titoli di studio e degli eventuali requisiti; Prova pratica attitudinale volta a valutare coordinazione, ritmo e prosodia consistente nell’esecuzione di una prova di recitazione e performativa;

attitudinale volta a valutare coordinazione, ritmo e prosodia consistente nell’esecuzione di una prova di recitazione e performativa; Prova di espressività vocale e creativa ;

; Prova di espressività fisica ;

; Colloquio individuale volto a valutare la predisposizione, personalità e cultura del candidato e più in generale sulle materie oggetto della manifestazione d’interesse, sul grado di motivazione dell’aspirante allievo, sull’interesse per i contenuti del corso.

Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria per ogni disciplina artistica.

Ai live di Play the Game andranno in gara 20 concorrenti che saranno inseriti dai coach in spettacoli antologici da rappresentare in Teatro. I giudici/mentori valuteranno le doti artistiche dei partecipanti e commenteranno le esibizioni. Le valutazioni, i pareri e le eventuali votazioni dei giudici/mentori, ovunque espressi nel programma sono assunti a loro assoluta discrezione e non sono appellabili. Accanto ai giudici delle due squadre durante i live ci potrà essere un personaggio del mondo dello spettacolo, invitato in qualità di giudice “extra”, che commenterà e darà il proprio giudizio sulle esibizioni.

Le sfide si susseguiranno per sette puntate che fungono da ulteriore selezione. Alla settima e ultima puntata: tutti contro tutti, i cinque concorrenti rimasti si esibiranno in successione ed i 4 artisti più votati dalla Commissione, per ogni sezione (musica, canto, prosa, danza), saranno proclamati vincitori della sezione.

A ciascuno dei vincitori per disciplina sarà assegnata una Borsa di Studio per la frequentazione di corsi di formazione presso il Teatro e/o in Enti accreditati per la formazione nel settore delle discipline artistiche indicate.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo email talentplaythegame@teatrovittorioemanuele.it, entro il termine perentorio del 30/06/2019 alle ore 13. Il bando completo è consultabile sul sito del Teatro Vittorio Emanuele.

