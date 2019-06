Stasera il concerto di Ligabue a Messina. Fan già in attesa sotto il sole

57 Condivisioni Facebook Twitter

Mancano ancora nove ore per l’attesissimo concerto di Ligabue a Messina, ma già dalla prima mattinata i tanti fan sono in attesa, sotto il sole, nonostante nella città dello Stretto ci siano quasi 30 gradi. Inutile dirlo, i biglietti sono tutti esauriti da tempo.

Il ritorno del rocker emiliano a Messina, allo Stadio San Filippo, dopo 9 anni dal suo ultimo concerto in città, era stato annunciato già quest’inverno e da allora migliaia di fan – provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria – sono in fermento. Non stupisce, quindi, che già molti di loro siano in attesa per assicurarsi i posti migliori, i più vicini al loro idolo.

Il concerto che Ligabue ha in serbo per i suoi fan, seconda tappa nonché unica in Sicilia per dello “Start Tour 2019”, inizierà alle 21.00 e si preannuncia come uno spettacolo unico, un’occasione per sentire per la prima volta dal vivo i suoi nuovi successi contenuti nell’album “Start”. Il titolo, già di per sé fortemente simbolico, sembra annunciare una sorta di rinascita, un ricominciare da capo.

Ad attenderlo – oltre, chiaramente, ai fan accorsi in gran numero e in tutta fretta – un palco lungo 58 metri, dotato di 20 maxischermi e impianti di ultima generazione. Per l’occasione, il Dipartimento del Comune di Messina ha disposto una serie di modifiche alla viabilità e ATM ha programmato alcune variazioni alla sua linea bus 9.

