Spin-off e startup attive nell’ambito dell’innovazione: le opportunità in scadenza

Economia blu, tecnologia e innovazione sono gli ambiti tematici delle ultime opportunità per startup, spin off e PMI innovative, con scadenza nei prossimi giorni.

Sulla riduzione degli impatti negativi delle attività economiche nei mari e negli oceani è focalizzata l’edizione 2019 del Premio Costa Smeralda – sez Innovazione Blu proposto dalla Fondazione MEDSEA (Mediterranean Sea and Coast Foundation).

Il Premio Costa Smeralda è un evento internazionale nato nel 2018 e interamente dedicato al mare: da valorizzare e tutelare. L’Innovazione Blu riguarda lo sviluppo di tecnologie, tecniche, sistemi di gestione, applicati a prodotti o processi, indirizzati ai temi dell’economia blu (energia, trasporti, turismo costiero e marino, biotecnologie, pesca ed acquacoltura, nautica) finalizzati a ridurre gli impatti che le attività economiche esercitano sugli ecosistemi marini e costieri.

C’è tempo fino al 27 gennaio per candidare progetti, brevetti e ricerche nel settore: il Premio è aperto a persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che operano in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono candidarsi non devono essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono risultare sviluppati da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando.

Tecnologie e soluzioni innovative sono invece quelle ricercate dalla Fondazione Ricerca & Imprenditorialità che mira ad avvicinare le soluzioni di startup e Pmi alla grande impresa.

Tech Up 2018 è la challenge finalizzata a raccogliere le migliori proposte progettuali di Spin-Off, Start Up e PMI Innovative, Ricercatori, Professional tech-oriented, articolata in funzione degli interessi industriali espressi dalle Grandi Imprese che fanno parte del programma: Leonardo; Intesa Sanpaolo; Scuola Superiore S. Anna; Istituto Italiano Tecnologie; Fondazione Politecnico Milano; Ferrovie dello Stato; MBDA; IREN; Invitalia Ventures SGR.

C’è tempo fino al 31 gennaio 2019 per presentare soluzioni che riguardino trend tecnologici trasversali, esigenze per futuri sviluppi strategici e nuove opportunità per mercati tradizionali. Le Challenge sono legate allo sviluppo di progetti relativi a big data, artificial intelligence, blockchain, cyber security, sensoristica, additive manufacturing, materiali, interfacce uomo-macchina, health usage management system, PMR Systems, radiolocalizzazione indoor, energia e sostenibilità, impianti frenanti Avio, trasporti di massa, tecnologie di telerilevamento, handling, security management system, soluzioni per la gestione reti gas, tecnologie per la sicurezza degli operatori, afflusso e deflusso grandi stazioni, innovazione nel trasporto pubblico di grandi città, punti verdi.

Le proposte selezionate confacenti ai bisogni di open innovation espressi potranno partecipare ad un programma di accelerazione e consulting personalizzato, calibrato sulle attese delle Grandi Industrie e applicato alle proprie caratteristiche. Quelle adeguate ad avviare, nell’immediato futuro, rapporti strutturati con le Grandi Imprese coinvolte, usufruiranno di un canale privilegiato di accesso diretto.

