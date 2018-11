“No” allo smantellamento di Partecipate e trasporti: la petizione popolare di CMdB

23 Condivisioni Facebook Twitter

Mentre in aula sta per aprirsi il Consiglio comunale per discutere delle delibere di Giunta sul Salva Messina, CMdB deposita una petizione popolare contro lo smantellamento del trasporto pubblico e delle Partecipate.

La petizione è sottoscritta da Vittoria Faranda e Giovanni Pirrotta, portavoce del movimento cittadino. Le richieste, formalizzate nel documento, indirizzato al Sindaco, al Presidente del civico consesso, alle Circoscrizioni e ai Consiglieri comunali, sono quattro:

Interrompere le azioni di smantellamento della linea tranviaria di Messina e intraprendere ogni possibile azione per il pieno recupero della sua operatività. Rimodulare il recente piano di riorganizzazione delle corse Tpl, dimostratosi fallimentare e ripristinare quello precedentemente in vigore. Interrompere ogni azione volta alla privatizzazione di tutte le aziende Partecipate comunali onde impedire tentativi di speculazione economica ai danni del cittadino e della qualità dei servizi erogati. Revocare gli atti amministrativi relativi a ipotesi di liquidazione delle Partecipate per non danneggiarle nei confronti degli erogatori di credito e degli Enti pubblici e per la salvaguardia dei lavoratori.

La petizione popolare è stata firmata da 1858 persone, che hanno potuto discutere sul contenuto del documento durante assemblee pubbliche, confronti con i lavoratori e dibattiti aperti, svoltisi all’interno della Piattaforma “Partecipate!”, promossa da Cambiamo Messina dal Basso ed aperta all’adesione di liberi cittadini e gruppi organizzati.

