Sicilia. Domani 10 gennaio sciopero dei treni

21 Condivisioni Facebook Twitter

Domani, giovedì 10 gennaio, sciopero dei treni in Sicilia. Ad annunciarlo è la segreteria regionale del sindacato ORSA che in una nota ufficiale proclama uno sciopero del personale mobile di Trenitalia Sicilia, dalle 3.00 del 10 gennaio alle 2.00 di venerdì 11. In questo lasso di tempo, quindi, i treni di lunga percorrenza potranno subire cancellazioni o variazioni. Ma quali sono le cause alla base di questo sciopero dei treni? Riportiamo di seguito quanto diffuso dal sindacato ORSA.

«Dopo la forte adesione del Personale Mobile siciliano di Trenitalia all’azione di sciopero del 04 dicembre 2018 che ha lasciato una traccia inequivocabile nel panorama aziendale, si attendeva da Trenitalia un segnale che portasse ad un incontro ma ciò non è avvenuto. I muri alzati nei confronti dei macchinisti e dei capitreno hanno portato a una esasperazione nei rapporti di lavoro, innescando di fatto un braccio di ferro tra chi si sente forte e chi invece continua a lottare per una vita lavorativa più umana e sana. Il CCNL va rispettato e adeguato ad un personale che oggi è logorato per i carichi di prestazioni che negli ultimi 20 anni sono diventati insostenibili. Le barriere di dialogo che oggi questa azienda pone come aut aut, fanno male all’organizzazione del lavoro e all’utenza. Arrivare allo scontro estremo degli scioperi è una responsabilità esclusiva dell’azienda. Rivendichiamo e chiediamo con forza che venga fatto una valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato nei turni di lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo (glielo impone la legge ) di garantire che il personale sia messo sempre in condizione di lavorare in sicurezza , lo vogliono i lavoratori, lo vuole l’ utenza che ogni giorno a noi si affida».

(48)