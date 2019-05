Secondo giorno di chiusura della Galleria San Jachiddu: traffico in tilt a Messina

27 Condivisioni Facebook Twitter

Anche stamattina la Galleria San Jachiddu è rimasta chiusa, sulla Circonvallazione sono in corso i lavori per la messa in posa della fibra ottica e, in aggiunta, il tram ha saltato due corse. Il tutto, messo insieme, ha sostanzialmente paralizzato il traffico proveniente diretto verso il centro città.

A segnalare la situazione, il consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo che, in una nota, riporta la situazione registrata tra ieri e oggi: «Gli effetti della chiusura della Galleria San Jachiddu (che collega l’Annunziata a Giostra, ndr) h24 – scrive – sono devastanti: lunghissime le code sulla Circonvallazione e nelle vie limitrofe, sul Viale Annunziata e sulla litoranea; difficoltà anche nei diversi istituti scolastici presenti sul territorio della V circoscrizione, sia all’ingresso che all’uscita degli scolari».

L’unica soluzione, secondo Laimo, è quella di rivedere gli orari di chiusura della Galleria S. Jachiddu, al cui interno si stanno svolgendo degli interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione. Interventi che dovrebbero concludersi il prossimo 31 maggio: «Difficile – commenta il Consigliere – immaginare di poter sostenere tale disagio per ancora due settimane».

Ma non solo. Stamattina sono saltate due corse del tram, quella delle 8.00 proveniente dal Capolinea Sud e quella delle 8.45 in partenza dall’Annunziata. L’effetto è stato quello che tutti si possono immaginare: disagi per studenti e lavoratori e affollamento alle fermate. Dalle 9.15 circa si è tornati alla normalità, almeno su questo fronte, e dal Capolinea Nord sono passati ben 4 tram nel giro di pochi minuti.

(489)