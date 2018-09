Scuole superiori Messina. Ecco per chi suona la campanella

8 Condivisioni Facebook Twitter

Iniziano a schiarirsi gli orizzonti per le scuole di Messina. Dopo lo scompiglio e la preoccupazione delle ultime settimane, la maggior parte degli istituti avrà la possibilità di riaprire entro fine settembre, sebbene molti non a “pieno regime”.

In prima istanza il sindaco Cateno De Luca, una volta verificata l’assenza delle misure di sicurezza necessarie a consentire lo svolgimento della normale attività didattica, aveva disposto la chiusura di tutti gli istituti. Chiusura revocata nei giorni scorsi a seguito di diversi incontri con il Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, e con le autorità competenti alla Regione. Alla fine, si è deciso di consentire a molte scuole di aprire a patto però che venissero adottate “misure compensative” disposte dal corpo dei Vigili del Fuoco.

Alcuni istituti, in sostanza, potranno riaprire tranquillamente oggi, mercoledì 12 settembre, come previsto, altri dovranno aspettare l’approvazione, prevista per il 25 settembre, del “decreto milleproroghe” da parte del Parlamento nazionale, che potrebbe, appunto, prorogare i termini per l’adeguamento antincendio delle strutture.

Di seguito, l’elenco dei licei e degli istituti tecnici messinesi e le aperture previste.

Mercoledì 12 settembre

I.I.S. Maurolico (solo la sede di Messina. Per la sede associata di Spadafora si dovrà attendere ancora);

Liceo Ainis;

I.I.S. La Farina – Basile;

I.T.E.S. Jaci;

Istituto Superiore Statale Bisazza.

Giovedì 13 settembre

Istituto Superiore Minutoli, Cuppari e Quasimodo.

Martedì 18 settembre

Liceo Archimede.

Martedì 25 settembre (o comunque, dopo l’approvazione del “milleproroghe”)

I.T.T.L. Caio Duilio;

I.I.S. Antonello.

Alcune precisazioni e casi particolari

Il Seguenza stando a quanto riportato dall’avviso pubblicato sulla homepage del sito internet, aprirà per le prime classi nella sede di Cristo Re il 12 settembre. Per quel che riguarda il presso centrale, si attendono notizie.

L’inizio delle lezioni per gli studenti del liceo classico La Farina e del liceo artistico Basile è fissato per il 12 settembre, anche se dal 17 al 21 sono previste visite guidate in luoghi di importanza storica e culturale della città di Messina.

Per quel che riguarda il Verona Trento – Majorana, le attività didattiche inizieranno regolarmente mercoledì 12 settembre con il seguente calendario (pubblicato sul sito internet della struttura):

mercoledì 12 settembre – presso la Palestra di Via Ugo Bassi – ore 8:30 solo prime classi della Sede di via U. Bassi;

giovedì 13 settembre – presso l’Aula Magna di Viale Giostra – ore 8:30 solo prime classi della Sede di Viale Giostra;

venerdì 14 settembre – presso la Palestra della sede di Via Ugo Bassi

ore 8:30-10:30 biennio di entrambi i plessi (Verona Trento- Majorana);

ore 11:00-13:00 triennio di entrambi i plessi (Verona Trento- Majorana)

Maggiori precisazioni e i calendari completi sono consultabili sui siti internet dei singoli istituti.

Articolo in aggiornamento

