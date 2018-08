Scuole a Messina. Ecco chi apre, chi resta chiuso e chi aprirà con limitazioni

3 Condivisioni Facebook Twitter

Pubblicati i risultati delle verifiche sulle scuole di competenza del Comune. A Messina la situazione risulta davvero preoccupante se si pensa che, ad esempio, soltanto 5 istituti possiedono la certificazione antisismica.

Nell’elenco completo dei plessi pubblicato dal sindaco De Luca, gli istituti scolastici vengono suddivisi in tre gruppi: le scuole che potranno riprendere le attività, le scuole che potranno riprendere le attività con delle limitazioni numeriche e le scuole che non potranno essere riaperte.

Complessivamente, saranno 47 i plessi autorizzati a riaprire le porte agli studenti e 26 gli edifici che restano chiusi. Le scuole che potranno riaprire con delle limitazioni sono 45.

Ecco l’elenco completo delle scuole che potranno riaprire

IC BOER – Verona Trento, Matteotti – via Abate Epifanio IC CATALFAMO, Pistunina – bivio S. Lucia, SS 114 IC CATALFAMO, Infanzia S. Lucia – via Cariddi Santa Lucia sup. IC CATALFAMO, Palazzo Saja – via 17G CEP IC MAZZINI-GALLO, Mazzini – via La Farina, Via Natoli IC PARADISO, Donato – Pace IC TREMESTIERI, Mili Moleti – Mili Moleti Marina IC TREMESTIERI, Ex Macello Tremestieri – SS 114 Tremestieri IC TREMESTIERI, Topoldo – Piazza Tipoldo IC SANTA MARGHERITA, Altolia, via Comunale Altolia IC SANTA MARGHERITA, Briga Marina, via Comunale Giamp. M. IC SANTA MARGHERITA, Giampilieri Marina, via Comunale Giamp. M. IC SANTA MARGHERITA, Santo Stefano Briga, via Comunale S. Stef. Br. IC SANTA MARGHERITA, Santo Stefano Medio, via Comunale S. Stef. M. IC SANTA MARGHERITA, Alfio Ragazzi, via Comunale Briga M. IC SANTA MARGHERITA, Galati Sant’Anna, via Provinciale Galati S.A. IC SANTA MARGHERITA, ex Macello Santa Margherita, via Vecchia Nazionale IC SANTA MARGHERITA, Antonio Saitta, via Comunale S.M. IC SANTA MARGHERITA, Simone Neri, via Comunale Giamp, S. IC SALVO D’ACQUISTO, Zafferia, via Gabella Zafferia IC SALVO D’ACQUISTO, Mili San Marco, via Comunale Mili S.M IC GIOVANNI XXIII, infanzia via Taormina, via Taormina fabbr. IACP IC ENZO DRAGO, Enzo Drago, via Catania 26 IC LA PIRA GENTILUOMO, La Pira 2, via Gerobino Pilli IC LA PIRA GENTILUOMO, Camaro Superiore, via Comunale Camaro S. IC GRAVITELLI, Gravitelli Superiore, via Pietro Castelli IC ALBINO LUCIANI, Gescal, Strada 175/A Gescal IC ALBINO LUCIANI, G. Iannello, via Fornace IC ALBINO LUCIANI, S. Filippo s. nuovo, via Antarello IC ALBINO LUCIANI, S. Filippo S. Nicola, contrada Badessa IC VILLA LINA – RITIRO, Lombardo Radice, via Palermo 553 IC VILLA LINA – RITIRO, Massa S. Lucia, via del Pozzo IC VILLA LINA – RITIRO, San Michele, viale Giostra alto IC VILLA LINA – RITIRO, G. Cena Salice, viale Principe Umberto IC EVEMERO, Ajossa, via Piano Romita Ganzirri IC EVEMERO, Granatari, via C. Pompea IC EVEMERO, Sperone, via Pirrotta IC EVEMERO, Ganzirri ex dd, via Denaro Istituto AM Francia ospita sm Pajno, viale Principe Umberto 93 Istituto Cristo Re ospita primaria Cristo Re, viale Principe Umberto 89 Orf. Antoniano ospita s.e. via Santa Cecilia, via Santa Cecilia Mangano ospita Leopradi, via Taormina Sigare T. ospita sala Smeralda, villaggio Santo p. Chiesa IACP ospita materna Gazzi – Fucile, Gazzi-Fucile Ricevuto ospita scuola materna Mazzini, via Natoli Parrocchia San Pietro ospita scuola materna Mili S. P., Mili San Pietro Miscela D’Oro ospita materna Mazzini, via Trento is. D

Per quanto riguarda le scuole che potranno aprire con limitazioni e per quelle che invece, al momento, rimangono chiuse, martedì 28 agosto è stata convocata una riunione dal Presidente della Regione Sicilia per fare il punto della situazione ed impostare i piani d’azione necessari per garantire agli studenti messinesi il diritto allo studio. Giorno 12 settembre, data in cui è fissato l’inizio dell’anno scolastico è sempre più vicina ma la garanzia che tutti i ragazzi potranno cominciare in questa data ad andare a scuola ad oggi non c’è.

Di seguito l’elenco completo degli istituti scolastici di Messina

