Sagre di dicembre: 5 eventi da non perdere in attesa del Natale

12 Condivisioni Facebook Twitter

Dicembre è finalmente arrivato e si inizia già a respirare aria di festa. Come ogni anno, oltre ai tipici eventi organizzati a Messina e nel resto della Sicilia in occasione del Natale, questo mese offre anche tantissime sagre per celebrare la gastronomia tipica della stagione invernale.

Ecco 5 appuntamenti di dicembre da non perdere:

Di certo tra le sagre da segnalare non poteva mancare Alì Colori e Sapori – Sagra del Maiale tra gli eventi imperdibili di questo mese. La manifestazione si terrà l‘1 e 2 dicembre nel suggestivo centro collinare definito come “una veranda sullo Ionio”, per la sua straordinaria posizione panoramica. Qui, potrete gustare la prelibata carne di maiale nostrana, in varianti sia sfiziose che tradizionali. Inoltre, ci sarà un incantevole mostra-mercato di prodotti enogastronomici locali, grazie al coinvolgimento di aziende agricole e vitivinicole locali.

Sempre questo weekend, sabato 1 e domenica 2 dicembre, si terrà la XV edizione Sagra del Maiale e del Cinghiale ad Antillo. In questo piccolo comune formato da circa 900 abitanti, si svolgerà un evento dedicato alla gastronomia, all’artigianato e ai prodotti tipici della zona. Dal 2004 questa sagra si prefigge lo scopo di diffondere all’esterno del territorio comunale moltissime delizie locali come la salsiccia, i salumi, la porchetta, il lardo e i frittuli. Oltre al maiale, il cui allevamento ad Antillo vanta una tradizione secolare, particolarità di questa manifestazione sono sicuramente i piatti con protagonista il cinghiale.

A dicembre anche una sagra dedicata ad una delle identità gastronomiche più importanti della Sicilia: l’Arancino. A Fiumefreddo di Sicilia, l’8 e il 9 dicembre si svolgerà ArancinArt – Festa dell’Arancino & dell’Arte. Si tratta di un connubio tra pietanze tipiche siciliane come, appunto, l’arancino e poi stand, mostre d’arte, mercatini, spettacoli ed animazione.

Dal 6 al 9 dicembre a Ribera si terrà il Riberella Winter Food Festival: un evento davvero unico per celebrare l’Arancia di Ribera DOP. Durante questo straordinario viaggio nel gusto potrete assistere a convegni, laboratori del gusto, showcooking, gare gastronomiche e la preparazione del miglior cocktail all’arancia. Sono previste anche visite guidate in buona parte dei 1.000 ettari di agrumenti appartenenti alla filiera DOP certificata.

Per concludere con una nota dolce, ricordiamo il ChocoModica, la rassegna enogastronomica dedicata al cioccolato artigianale tipico di Modica. L’evento si svolge nella splendida cornice del centro storico della città barocca, riconosciuta patrimonio dell’Umanità, dal 6 al 9 dicembre. Al vostro arrivo, sarete sedotti dal profumo inconfondibile del cioccolato tipico di questa città, dove potrete andare alla scoperta delle sue tantissime varietà.

(373)