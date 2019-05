Sabato a Piazza Cairoli maxischermo per sostenere Alberto Urso alla finale di Amici

29 Condivisioni Facebook Twitter

Il giovane tenore messinese Alberto Urso è uno dei finalisti di Amici. Sabato prossimo, quindi, per assistere in diretta all’ultima puntata del talent di Maria De Filippi sarà allestito un maxischermo a Piazza Cairoli. Ad annunciarlo è il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che sui social annuncia di essere uno dei sostenitori del Alberto Urso.

21 anni e una voce che emoziona, Alberto ha conquistato pubblico ed insegnanti puntata dopo puntata, esibizione dopo esibizione e grazie al suo indiscusso talento è riuscito ieri a conquistare uno dei quattro posto disponibili per la finale di Amici. Insieme a lui sabato prossimo saliranno sul palco per l’ultima sfida anche Giordana Angi, Rafael Quenedit e il ballerino catanese Vincenzo Di Primo.

Il tifo di Messina, però, sarà tutto per Alberto Urso che ha tutte le carte in regola per poter vincere questa edizione di Amici. L’appuntamento, quindi, è per sabato 25 maggio, alle ore 21, a Piazza Cairoli.

