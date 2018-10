5 Condivisioni Facebook Twitter

Rossana Carrubba è il nuovo segretario generale del Comune di Messina. Ha già ricoperto questo incarico a Taormina e va a sostituire Antonio Le Donne, ora a Palermo. A dare l’annuncio ufficiale è stato il sindaco Cateno De Luca che ha dichiarato: «Ringrazio il dottor Antonio Le Donne, già segretario e direttore generale del Comune di Messina ed ora segretario generale del Comune di Palermo, per il lavoro svolto in questi cinque anni in assenza di un concreto supporto politico – amministrativo all’altezza della sua notoria professionalità». Altra frecciatina all’amministrazione Accorinti, insomma.

Rossana Carrubba è un avvocato e vanta un curriculum di tutto rispetto. Ha alle spalle, infatti, già varie esperienze come segretario generale in diversi comuni della provincia. «Auguro alla dottoressa Carrubba di essere all’altezza del compito e di reggere i ritmi impressi alla macchina amministrativa dalla nostra giunta comunale», ha concluso De Luca che parla chiaro sin da subito: ci sarà tanto da lavorare per Messina nei prossimi mesi ed è necessario l’impegno di tutti.

Immagine tratta da blogtaormina.it

