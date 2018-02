Rosa Trio: come diventare influencer in 30 secondi, grazie a Sanremo

20 Condivisioni Facebook Twitter

Basta andare a Sanremo, con un po’ di fortuna essere intervistati dalla Hunziker, valletta per questa edizione, e il gioco è fatto: il tuo profilo social schizza alle stelle e diventi la nuova influencer del momento. Così Rosa Trio, una dirigente biologa del Policlinico di Messina, è diventata famosa sui social.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo durante la prima serata del Festival di Sanremo. Michelle Hunziker, tra una canzone e l’altra, fa una piccola parentesi parlando dei social e dell’#sanremo2018, diventato una trend topic su Twitter, e invita tutti ad interagire anche su Instagram e Facebook.

Non lo fa non dal palco ma scendendo tra il pubblico, dove pesca una signora di Milazzo e le fa una sola domanda: “Lei è sui social?”

All’interrogativo la signora risponde subito di sì: «Su Facebook e Instagram: mi chiamo Rosa Trio». Sono bastate queste poche parole per far schizzare i suoi follower da poche centinaia a quasi 19mila in un paio d’ore.

Basta quindi finire in prima serata su Rai1 per diventare famosi, in un periodo storico in cui i social sembrano aver creato una seconda realtà, dove può davvero succedere di tutto, anche diventare una star, per caso.

