Roccalumera. Sindaco in mare durante la processione della Madonna del Carmelo

Bagno in mare inaspettato per il Sindaco di Roccalumera durante la processione della Madonna del Carmelo.

Il primo cittadino, Gaetano Argiroffi, si trovava sulla poppa della barca che tradizionalmente porta la statua della Madonna in mare per la celebrazione. Nel momento del varo della barca, a causa delle onde, l’imbarcazione si è sbilanciata sul lato destro e Argiroffi ha perso l’equilibrio, cadendo in acqua.

I fedeli presenti hanno ripreso la caduta, che per fortuna non ha causato ferite al Sindaco di Roccalumera.

Con lui in barca si trovavano anche il comandante della Stazione dei Carabinieri, Santo Arcidiacono e il sacerdote Don Gaetano Murolo.

A cadere in mare insieme ad Argiroffi altre due persone. Fortunatamente la statua della Madonna, ben ancorata alla poppa dell’imbarcazione, non si è mossa, rimanendo ben salda sulla barca. Dopo qualche minuto il Sindaco è risalito a bordo e la processione ha avuto inizio, con poche barche al seguito viste le condizioni del mare.

Non è mancata, nonostante la paura del momento, ironia da parte del malcapitato: «Ho fatto il primo bagno della stagione» ha affermato.

