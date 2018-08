Rifiuti: inizia oggi il progetto “Decoro Messina”

74 Condivisioni Facebook Twitter

Un piano straordinario di pulizia sugli assi viari principali della città. E’ questo “Decoro Messina”, il progetto di Messinaservizi Bene Comune per continuare la lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti ed avere una città pulita tutti i giorni. Da oggi, infatti, oltre agli interventi ordinari, addetti alla scerbatura, addetti allo spazzamento sia manuale che meccanico e addetti alla raccolta suppellettili saranno impegnati a tenere sotto controllo le seguenti vie:

Viale San Filippo,

Viale Gazzi,

Viale Europa,

Viale Boccetta,

Viale Giostra,

Viale la Farina,

Viale della Libertà,

Viale Italia e Circonvallazione tutta,

Via Catania con tutta area zona Villa Dante.

Gli interventi straordinari per mantenere il decoro sono stati già pianificati ed il cronoprogramma già inviato al Comune per le relative ordinanze. L’obiettivo è quello di estendere il progetto “Decoro Messina” in tutta la città dello Stretto.

Parallelamente, nei prossimi giorni, Messinaservizi rende noto che saranno attaccati circa 1800 adesivi su altrettanti cassoni che indicheranno orari e giorni di conferimento dei rifiuti. Un ulteriore tentativo della società partecipata di educare i cittadini al rispetto delle regole.

Chi continuerà a gettare l’immondizia a qualsiasi ora del giorno e ad abbandonare i rifiuti ingombranti nelle strade sarà multato. «Non ci sono operatori che bastino se continuerete a conferire fuori orario, fuori dai cassoni e senza nessuna regola» sottolinea Messinaservizi che ha già annunciato l’installazione in città delle prime fototrappole. Controlli a tappeto anche sull’effettivo utilizzo delle compostiere domestiche, che in questo momento consentono lo sconto del 35% sulla parte variabile della TARI a circa 4000 utenze.

