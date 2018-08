Ancora rifiuti sui Colli. L’appello della Musolino ai messinesi: «Non sporcate»

4 Condivisioni Facebook Twitter

Con la stagione estiva, per il caldo o per l’arrivo delle ferie, si raddoppiano le scampagnate ai colli San Rizzo. Con queste aumentano, però, anche i rifiuti abbandonati nelle aree attrezzate, messe a disposizione dei cittadini per le loro giornate bucoliche.

Uno dei numerosi episodi si è verificato proprio ieri, una montagna di rifiuti giaceva nell’area attrezzata di Musolino. A segnalarlo l’assessore all’Ambiente, Dafne Musolino, che ha subito disposto l’intervento degli operatori di MessinaServizi, che hanno ripulito la zona.

Intanto, per risolvere il problema al più presto, il nuovo presidente del CdA della partecipata, Giuseppe Lombardo, ha disposto l’aumento degli interventi di pulizia, specialmente per i giorni successivi a quelli delle festività.

«Noi ce la stiamo mettendo tutta – ha scritto l’assessore Musolino nella sua pagina Facebook – per fare tornare Messina ad essere bella, protagonista e produttiva. Voi dateci una mano, non sporcate, riciclate e differenziate. Insieme ce la possiamo fare: 30% di raccolta differenziata ad ottobre 2018, 65% al luglio 2019».

Di seguito le foto del prima e del dopo pulizia nell’area attrezzata di Musolino.

