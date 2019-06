Riaperto uno dei tesori nascosti di Messina: inaugurata la “nuova” Villa Melania – FOTO

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ristrutturare e restituire al territorio un piccolo tesoro di Messina è stato l’obiettivo della Fondazione Salonia che ha inaugurato ieri mattina la riapertura dell’antica Villa Melania, ora rinominata “Cultural reFactory”, situata a Pistunina. A tagliare il nastro del nuovo spazio culturale che custodisce numerose opere d’arte e importanti di beni culturali rappresentativi dell’identità siciliana, è stato l’assessore al Turismo, Dafne Musolino.

«È un piacere – ha raccontato l’assessore Musolino – vedere che l’arte si muove e rimane vitale. Oggi ha riaperto uno spazio importante e adesso aspetto la Fondazione Salonia insieme all’assessorato, per avviare dei percorsi turistici e programmare degli itinerari per portare le persone a villa Melania e far crescere il turismo a Messina».

Grazie a Dimitri Salonia, artista e Presidente dell’associazione che ha dato una nuova vita alla villa romana risalente al I secolo D.C, oggi l’edificio torna a splendere ed è stato definitivamente salvato dallo stato di degrado e abbandono in cui si trovava. Salonia ha anche recuperato il grande capannone situato accanto a Villa Melania, una volta utilizzato come deposito di botti per il vino: «Ho voluto preservare e valorizzare il più possibile la struttura originale di questo edificio e riempirlo di arte e di oggetti colorati e colmi di storia. Adesso questo capannone custodisce la mia collezione personale di utensili dei vecchi mestieri, carri siciliani, pupi, costumi da teatro e una mostra di arte contemporanea, tra cui molti sono opere mie e della mia scuola d’arte. Dopo sei mesi di lavoro, spero che questo luogo possa essere utilizzato per ospitare eventi e che possa aiutare a conservare la storia siciliana, la nostra storia».

La mostra all’interno del capannone è stata allestita sotto la direzione artistica di Dimitri e dagli artisti della Scuola Coloristica Siciliana, da lui fondata, mentre alcune opere sono state donate da artisti internazionali. Villa Melania invece è stata ristrutturata rimanendo, per quanto possibile, fedeli al suo decoro originale: a parte le coloratissime opere sparse sui muri e che ricordano i colori della vita siciliana, nella Villa è possibile ammirare alcuni oggetti e mobili antichi che ci fanno viaggiare indietro nel tempo, ad un’altra epoca.

«Nostro obiettivo – ha concluso Salonia – è quello di far rivivere la Villa accanto al nostro sito, liberandola da detriti e rifiuti grazie all’aiuto dei nostri volontari. La Fondazione chiederà alla Soprintendenza di vincolarla e di renderla fruibile. Già dalle prossime settimane organizzeremo grazie al nostro esperto Antonio Sapienza visite guidate per turisti, scuole e collezionisti».

All’inaugurazione hanno preso parte numerose personalità provenienti dal mondo dell’arte e della cultura come l’esperto per il comune di Arte contemporanea maestro Alex Caminiti, l’esperto alla promozione turistica Antonino Sapienza, la presidente del museo “Contea del Caravaggio” Mariagrazia Minio, il presidente del Museo di Castanea Domenico Gervasi e gli artisti Domenico Battaglia in arte Bado’ e Fabio D’Antoni. Dopo l’inaugurazione, i presenti hanno potuto esplorare la struttura e i sui contenuti grazie alla visita guidata curata dall’accompagnatore Bruno Rodi.

