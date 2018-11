Raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti: il calendario di MessinaServizi

22 Condivisioni Facebook Twitter

L’emergenza rifiuti non ferma il servizio straordinario di rifiuti ingombranti effettuato da MessinaServizi Bene Comune, in funzione dallo scorso aprile e attivo ogni sabato in due o tre delle 6 Circoscrizioni della città dello Stretto dalla mezzanotte del venerdì alle 18.00 del giorno successivo.

Negli orari e nelle zone indicate, quindi, ogni sabato dal 17 novembre al 29 dicembre i contenitori per il conferimento dei rifiuti ingombranti (mobili, materassi, biciclette, ecc) e dei RAEE (rifiuti elettronici come elettrodomestici, computer, ecc) saranno posizionati in diverse aree di Messina.

A giudicare da quanto comunicato nelle scorse ore questo servizio, attivo dalla scorsa primavera, non risentirà, quindi, delle problematiche che negli ultimi dieci giorni hanno portato la città dello Stretto a quella che si presenta come una vera e propria emergenza rifiuti, riempiendo marciapiedi e strade di immondizia, cassette di legno e, in alcuni casi, persino materassi.

Il calendario

Pubblichiamo di seguito il calendario della raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE da sabato 17 novembre a sabato 29 dicembre.

sabato 17 novembre :

II Circoscrizione, nei pressi dell’asilo comunale del villaggio Cep;

IV Circoscrizione a piazza Lo Sardo;

VI Circoscrizione a Torre Faro in via I Palazzo.

I Circoscrizione, nei pressi del palazzetto dello sport di Mili Marina;

III Circoscrizione, in via San Cosimo angolo via Maregrosso;

V Circoscrizione, in via Torrente San Licandro, di fronte ai campetti Coppola;

II Circoscrizione, nei pressi del rudere a Minissale;

IV Circoscrizionein corso Cavour, nell’area antistante il parcheggio di piazza Duomo;

VI Circoscrizione, salita Papardo angolo salita Sperone.

I Circoscrizione, lungomare Santa Margherita;

III Circoscrizione, parcheggio Palmara;

V Circoscrizione, nella piazza del villaggio San Matteo.

II Circoscrizione, nei pressi dell’asilo comunale del villaggio Cep;

IV Circoscrizione a piazza Lo Sardo;

VI Circoscrizione in via I Palazzo a Torre Faro.

I Circoscrizione, nei pressi del palazzetto dello sport di Mili Marina;

III Circoscrizione, in via San Cosimo angolo via Maregrosso;

V Circoscrizione, in via Torrente San Licandro, di fronte ai campetti Coppola.

Nei punti di raccolta saranno posizionati i cassoni scarrabili necessari al servizio. Di conseguenza, sarà disposto il divieto di sosta, per una lunghezza di 15 metri, nella fascia oraria 0-18, e collocata la necessaria segnaletica almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti.

