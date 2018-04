Raccolta rifiuti. Domani secondo appuntamento con le Pulizie di Primavera

1 Condivisioni Facebook Twitter

Domani secondo appuntamento con le Pulizie di Primavera, servizio straordinario di raccolta dei rifiuti ingombranti ed elettronici organizzato da MessinaServizi Bene Comune per contrastare la formazione di discariche abusive nei quartieri.

L’iniziativa è stata avviata lo scorso sabato con una prima mattinata di raccolta gratuita in due aree del III e del IV Quartiere, ovvero il parcheggio della Palmara e Largo Seggiola. Domani, sabato 28 aprile, sarà il turno della I e della VI Circoscrizione: i cassoni per il conferimento dei rifiuti dell’Azienda verranno collocati, infatti, sul lungomare di Santa Margherita e in via I Palazzo, a Torre Faro.

A partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 13.00 sarà, quindi, possibile conferire diversi tipi di materiale: rifiuti ingombranti (mobili, reti, materassi, divani, scaffali, biciclette, stendibiancheria, ecc.), RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche, come computer, televisori, stampanti, elettrodomestici, ecc.) e sfalci di potature.

Il servizio sarà attivo ogni sabato fino a dicembre 2018, secondo un calendario annuale, e coinvolgerà di volta in volta due quartieri diversi della città dello Stretto. Lo scopo delle Pulizie di Primavera è trasmettere e diffondere la cultura della differenziata, spingendo i singoli ad avere un atteggiamento più responsabile nei confronti della città e dell’ambiente in generale. Proprio per questo motivo, saranno installate nei luoghi di conferimento delle postazioni informative aperte a chiunque avesse dubbi o domande circa il corretto funzionamento della raccolta.

